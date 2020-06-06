Askerler birliklerine teslim olmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Askerler birliklerine teslim olmaya başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle hayata geçirilen normalleşme takvimi kapsamında acemi birliği temel eğitimlerini almak için Karabük'e gelen bin 200 acemi er birliğe teslim oldu.

Askerler birliklerine teslim olmaya başladı
06.06.2020 18:01 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:04

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 1 Haziran itibariyle hayata geçirilen normalleşme takvimi kapsamında acemi birliği temel eğitimlerini almak için Karabük'e gelen bin 200 acemi er birliğe teslim oldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, normalleşme takvimi kapsamında Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına teslim olan ve yaklaşık 1 aylık eğitimlerinin ardından usta birliklerine dağıtımları yapılacak Mehmetçikler için alınan tedbirleri denetledi. Askerlerin, iyi bir temel askerlik ve itaat eğitimi almalarını sağlamak amacıyla Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına gelmeye başlamasıyla alayda incelemelerde bulunan Gürel, Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök ile birlikte sağlık başta olmak üzere alınan tüm önlemler hakkında bilgi aldı.

Vali Gürel'in Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığına gerçekleştirdiği denetim ve incelemelere, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer ile İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle...
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde Haber
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Taksim'de vatandaşlar sosyal mesafe ve maske kuralına uymadı
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Twitter'ın ardından Facebook'ta Trump'ın paylaşımlarını gözden geçirecek
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Arabadaki izler katilleri ele verdi! Henüz ortada cansız beden yokken cinayet çözüldü
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Simge 'Çocuğu var' iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
Simge "Çocuğu var" iddiaları hakkında sessizliğini bozdu: Saçmalık
'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Sırp futbolcu Katai, eşinin ırkçı paylaşımı nedeniyle LA Galaxy'den kovuldu
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
ABD'de tarihin en yüksek katılımlı gösterisi yapılacak! Beyaz Saray abluka altına alındı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Rüştü Zorlu Engin Altay Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken Murat Boz Demet Akbağ Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Haziran Malatya Pütürge
Şu an buradasınız: Askerler birliklerine teslim olmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 18:04:46. #1.14#
title