Askeriyenin istinat duvarı yıkıldı, belediyeyi su bastı

MANİSA'da, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ile Yunusemre Belediyesi arasında kalan istinat duvarının yıkılmasına neden oldu.

MANİSA'da, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ile Yunusemre Belediyesi arasında kalan istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Yıkılan bölümden giren sel suları nedeniyle su baskını yaşanan belediyenin hizmet binasındaki bazı birimlerde, yarına kadar hizmet verilemeyeceği bildirildi.

Manisa'da dün gece etkili olan sağanak 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı ve Yunusemre Belediyesi'nin arasında kalan yarım asırlık istinat duvarının 45 metrelik bölümü sel suları nedeniyle yıkıldı. Belediye hizmet binasının zemin katını sel suları bastı. Binadaki elektrik ve bilgi işlem sistemleri kullanılamaz hale geldi. Bugün için belediyede dilekçe, imar, tahsilat gibi bazı hizmetlerin verilemeyeceği bildirildi.

Gece saatlerinden itibaren ekipler, zemin katları tahliye ederek, temizlik çalışmalarına başladı.Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, su basan binalarda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Başkan Çerçi, "Batı Kışla hemen yanımızda, komşumuz. Aramızdaki duvarın arkasında dün geceki aşırı yağıştan dolayı su birikintisi olmuş. Yaklaşık 50 yıllık bu duvar su birikintisine dayanamayarak, gece yıkılmış. Duvarda, yaklaşık 45 metre uzunluğunda bir yıkık kısım var. Duvar yıkıldıktan sonra o bölgeden bahçemize çok miktarda sel suyu gelmiş. Hem çevre ve şehircilik binamızda hem de ana binamızın altında bulunan Halkla İlişkiler Müdürlüğümüzün bulunduğu zemin katlar su ile dolmuş. Şu an o suları tahliye ediyoruz. Bu nedenle bazı birimlerimiz bugün hizmet veremiyor. Bilgi işlem ve elektrik kabloları zarar gördü. İçeride tahliyeler ve temizlikler sürüyor. Yarına kadar bazı birimlerimiz hizmet veremiyor. Çok büyük bir maddi hasar yok" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı