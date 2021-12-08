Askeri yasak bölgede yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Askeri yasak bölgede yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı

Askeri yasak bölgede yakalanan 2 PKK şüphelisi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince birinci derece askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 PKK şüphelisi, tutuklandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken güvenlik güçlerince birinci derece askeri yasak bölgede yakalanarak, gözaltına alınan 2 Pkk şüphelisi, tutuklandı.

Elçili köyü yakınlarındaki 1'inci derece askeri yasak bölgede operasyon yapan güvenlik güçleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelileri S.H. ve F.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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