Askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama - Haberler
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Askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Askeri yasak bölgede yakalanan 2 FETÖ şüphelisine tutuklama

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isterken 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalanan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı.

İpsala'da 1'inci derece askeri yasak bölgede, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelileri E.B., Ö.Ö. ve Ö.K. yakalanıp, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.B. ve Ö.Ö. de tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Son Dakika Haberleri

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