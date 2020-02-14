Askeri üniformayı giydiler, mutluluğa 'evet' dediler

14.02.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:28

Şırnak'ta görev yapan Uzman Çavuş Abdulkadir Küser, izin alarak geldiği Erzurum'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Aslıhan Ensaroğlu ile nikah masasına oturdu. Genç çiftin nikahını Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar kıydı.



14 Şubat Sevgililer Günü'nde Palandöken Belediyesi'nde 10 çift mutluluğa imza attı. Belediye nikah salonunda gerçekleşen törene çiftlerin yanı sıra aileleri ve yakınları katıldı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, genç çiftlerin nikah törenine katılarak, mutlu bir yaşam dileğinde bulundu.



Nikahı kıyılan çiftler arasında Şırnak'ta görev yapan Uzman Çavuş Abdulkadir Küser ve Aslıhan Ensaroğlu da vardı. Nikaha üniforması ile katılan Uzman Çavuş Abdulkadir Küser'e, eşi Aslıhan Ensaroğlu da askeri üniforma giyerek eşlik etti. Renkli görüntülerin çıktığı nikahı, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar Kıydı. Nikah töreninin ardından kutsal kitabımız ve bağımsızlığımızın simgesi olan bayrağımızı Başkan Sunar, genç çiftlere takdim etti. Verilen Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağını öperek teslim alan genç çift, mutluluklarını dile getirdiler.



Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, nikahı kıyılan çiftlere saadet diledi. Başkan Sunar, "Yüce Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz (SAV)'in kavli olan evliliğe imza atan çiftlerimizi tebrik ediyorum. Sürdürülebilir bir evlilik her halükarda tarafların birbirine olan muhabbeti ve tahammülüyle olabilir. Birbirinize destek olmanızı bekliyorum. Cemiyetimizin çekirdeği ailedir. Ailenin sağlam temeller üzerine oturtulması elzemdir. Üstadın ifadesiyle 'Zaman Bendedir, Mekan Bana emanettir şuurunda bir gençlik', bu sağlam temeller üzerine oturtulan aile sayesinde kazanılmıştır. Ben gençlerimizi bu anlayışla yetiştirecek olan çiftlerimize tekraren mutlu ve bahtiyar bir yaşam diliyor, İlçe sakinlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarında olduğumuzu vurgulamak istiyorum" dedi



Palandöken Belediyesi talebi doğrultusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden gelen Sosyolog Nuran Oğuz, evlilik öncesi eğitim kapsamında, evliliğin ilk yılları konusunda çiftlere bilgilendirmede bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA