Askeri üniformalı kutlama

03.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:41

Dünya Engelliler Günü kapsamında Tekirdağ'daki engelli bireyler askeri üniforma giyerek kutlamalara katıldı.



3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında tarihi Tekirdağ Valilik binası meydanında bulunan Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene çok sayıda engelli dernekleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Dünya Engelliler Günü etkinliği, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile devam etti.



Engellilerden askeri üniformalı gösteri



Programın devamında ise askeri üniforması giydirilen engelliler, 'Vatan Marşı' eşliğinde çeşitli gösteriler yaptı ve asker selamı verdi. Askeri üniformalı engellilerin gösterileri katılımcılar tarafından büyük bir alkış topladı.



"Engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu ortadadır"



Program çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Tekirdağ İl Müdürü Ülkü Uslu bir konuşma yaptı. Uslu konuşmasında, "Engelli insanların sorunlarına çözüm üretebilmek bakımından dikkat çekmek üzere belirlenmiş bir gündür 3 Aralık. Konuşmama da asıl engel yüreklerdedir, zihinlerdedir gibi klişeleşmiş sözler sarf etmek istemiyorum. Zira engelin çevreden kaynaklı sorunlar olduğu ortadadır. Çevresel düzenlemeler, engelli vatandaşlarımızın hareketine imkan verecek şekilde yapılmamışsa çevrede fiziki bir engel var demektir. Engelli insanlarımız çevrede asansör olmadığı için veyahut rampa olmadığı için bir yerden bir yere erişemiyorsa orada bir engel var demektir" ifadelerini kullandı.



Program engelli bireylerin halk oyunları gösterilerinin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA