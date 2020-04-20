Askeri tesis, gıda dağıtım merkezine dönüştürüldü - NEW
ABD'nin New York şehrinde, daha önce askeri amaçla kullanılan Kingsbridge Armory isimli tesis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası geçici olarak gıda yardımı dağıtım merkezine dönüştürüldü.
20.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 19:38
ABD'nin New York şehrinde, daha önce askeri amaçla kullanılan Kingsbridge Armory isimli tesis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası geçici olarak gıda yardımı dağıtım merkezine dönüştürüldü. Yardım almak isteyenler tesis önünde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Kaynak: AA