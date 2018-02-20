Eşi Görülmemiş Tatbikat! Hayatta Kalmak İçin Kobra Kanı İçip Canlı Yılan Yediler
Tayland'da düzenlenen Cobra Gold 2018 isimli askeri tatbikatta, vahşi doğada hayatta kalma dersi alan askerlerin görüntüleri izleyenleri şaşkına çevirdi.
Tayland'da 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Cobra Gold 2018' askeri tatbikatında birbirinden ilginç görüntüler vardı. '"Hayatta kalma" dersi alan askerler canlı sürüngenleri yedi, kobra yılanı kanı içti.
VAHŞİ DOĞADA HAYATTA KALMAYI ÖĞRENDİLER
Askeri uzmanlar, tatbikata katılan 12 bin askere vahşi doğada yılanlarla dost olma eğitimi de verdi. ABD haber ajansı Reuters, sınırları zorlayan tatbikattan çok özel fotoğraflar servis etti.
YORUMLAR (8)
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Türk askeri şaadet şerbeti içiyor siz neyin kafasını yaşıyor bilmemCevap Yaz Yayından Kaldır
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komandolar takılıyor kafalarına göre. . . yarın ishal amel enfeksiyon olamsalar bari. . bunlar aluşuktur da. . . neyse. . . bu ara bu işide Allah(cc) bağladız ya helal olsun yani. . görende 4x4 mümin sanır bunları. . . :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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İSTEDİĞİNİZİ YİYEBİLİRSİNİZ. .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yara sana hamdolsunki bizi vahiyle tanıştırdın .insanlık nedir medeniyet nedir öğrettin.sana Hamdolsun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Helal olsun sizeeeeeeeeeeeeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır