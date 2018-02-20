Eşi Görülmemiş Tatbikat! Hayatta Kalmak İçin Kobra Kanı İçip Canlı Yılan Yediler

Tayland'da 29 ülkenin katılımıyla düzenlenen 'Cobra Gold 2018' askeri tatbikatında birbirinden ilginç görüntüler vardı. '"Hayatta kalma" dersi alan askerler canlı sürüngenleri yedi, kobra yılanı kanı içti.

VAHŞİ DOĞADA HAYATTA KALMAYI ÖĞRENDİLER

Askeri uzmanlar, tatbikata katılan 12 bin askere vahşi doğada yılanlarla dost olma eğitimi de verdi. ABD haber ajansı Reuters, sınırları zorlayan tatbikattan çok özel fotoğraflar servis etti.