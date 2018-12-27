Askeri sevkıyatlar sürüyor

KİLİS - Kilis'in Suriye sınırındaki birliklere askeri sevkıyatlar sürüyor.

Doğu ve batı illerinden gelen askeri araçların Kilis'in Suriye sınırındaki karakollara sevkıyatlar devam ediyor. Askeri sevkıyatlar aralıklarla, devem ettiği Kilis'te sınır hattında askeri hareketlilik sürüyor. Sınır hattına sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA