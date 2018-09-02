Askeri Sevkiyat Sürüyor

Kilis'ten Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının bulunduğu bölgeler ile İdlip sınırına askeri sevkiyat gece gündüz demeden sürüyor. Doğu ve Batı illerinden gelen askeri birliklerin Suriye'de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatının bulunduğu bölgeler ile İdlip Sınırına sevkiyatlar aralıklarla sürüyor. Sınır birliklerinden peyder pey çıkan askeri araçlar, Suriye'ye Öncüpınar Sınır kapısı üzerinden geçiş yapıyor. Askeri sevkiyatların gece gündüz demeden sürdüğü bildirildi.

(İHA)