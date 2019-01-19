Askeri Personele İlk Yardım Bilinçlendirme Eğitimi Verildi

Şuhut İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, İlçe Jandarma Komutanlığı kurum personellerine yönelik ilk yardım bilinçlendirme eğitimi verildi.

Eğitime, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Mükerrem Gökçe ve kurum personelleri katıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım bilinçlendirme eğitimi proğramında temel ilkyardım eğitimi' kapsamında genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi ele alındı. Temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA