Askeri Öğrencilere Yönelik Düzenleme

Güvenlik soruşturmaları sonuçlanmadan harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının ara sınıflarına alınan öğrenci ve öğrenci adaylarından, güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanması nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi ile ilişiği kesilenler geçiş yaptıkları okullarına geri alınabilecek.



Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



KHK ile Milli Savunma Bakanlıgˆı Go¨rev ve Tes¸kilatı Hakkında Kanun'a bazı geçici maddeler eklendi. Buna göre, güvenlik soruşturmaları sonuçlanmadan harp okulları ve astsubay meslek yüksek okullarının ara sınıflarına alınan öğrenci ve öğrenci adaylarından, güvenlik soruşturmalarının olumsuz sonuçlanması nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi ile ilişiği kesilenler, istekleri halinde geçiş yapmış oldukları okullarına geri alınacak. Bununla ilgili esas ve hususlar Milli Savunma Bakanlığı ve YÖK tarafından birlikte belirlenecek.



Milli Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı adına ihdas edilen 100 memur kadrosuna, 2017 ve 2018 yılları merkezi yönetim bütçe kanunlarındaki sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabilecek.



Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Milli Savunma Bakanlığının merkez ve tas¸ra tes¸kilatı kadrolarında çalışacakların atamaları güvenlik soruşturmalarının tamamlanmasını müteakip yapılabilecek.



Uçuş tazminatlarında iyileştirme



Uc¸us¸, Paras¸u¨t, Denizaltı, Dalgıc¸ ve Kurbagˆa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu'ndaki düzenleme kapsamında da 18 uçuş hizmet yılını dolduran jet pilotlarının uçuş tazminatlarında iyileştirmeye gidildi. Bir başka ek maddeyle de jet pilotlarına ödenecek ilave tazminatta düzenleme yapıldı. 18 yıllık uçuş hizmet süresini tamamlayan jet pilotlarına ilgili kanun gereği yapılan toptan ödemeye esas 80 saatten fazla uçtukları her bir uçuş saati için, hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının yüzde 14'ü oranında tazminat her hizmet yılı sonunda ayrıca ödenecek. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmayacak, 40 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmayacak.



- TSKGV Mütevelli Heyeti yapısında düzenleme



KHK ile Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerini Gu¨c¸lendirme Vakfı Kanunu'nda da düzenleme yapıldı. Söz konusu kanuna eklenen maddeyle, Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerini Gu¨c¸lendirme Vakfı (TSKGV) mütevelli heyeti, Cumhurbaşkanı başkanlığında, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay İkinci Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve Savunma Sanayii Müsteşarından oluşturuldu.



Mütevelli heyetinin toplanma zamanı, karar nisabı, görev ve yetkileri ile vakıf yönetim kurulu, mütevelli heyet tarafından seçilen üç üyeden oluşacak ve yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları vakıf senedi ile düzenlenecek.