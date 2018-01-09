Askeri öğrenci aday belirleme sınavı ne zaman? Askeri aday belirleme sınavı 18 Mart 2018'de yapılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, askeri aday belirleme sınavının 18 Mart 2018'de yapılacağını başvuruların ise yarın başlayacağını açıkladı.

Bakan Canikli'den TSK'ya personel alımı açıklaması: Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır.