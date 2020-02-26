Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi
Haberler » Güncel » Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi - Haber

Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile Van ve Ağrı'ya ulaştırıldığını açıkladı.

26.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:23
Askeri nakliye uçakları ile Van'a ve Ağrı'ya sahra hastaneleri gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait iki nakliye uçağı ile ve 'ya ulaştırıldığını açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait iki nakliye uçağı, Sağlık Bakanlığı personeli ve sahra hastanelerini Ankara'dan Van ve Ağrı'ya ulaştırdı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler