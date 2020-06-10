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Askeri medikal sektör liderleri sanal fuarda buluştu

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, 16 ülkeden askeri medikal sektör liderleri online gerçekleştirilen Military Medical Webex Fuarı'nda buluştu.

10.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:16

Tüm dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, 16 ülkeden askeri medikal sektör liderleri online gerçekleştirilen Military Medical Webex Fuarı'nda buluştu.

Askeri tıp sektörünün liderleri ve dünya ordularının askeri tedarik ofislerini bir araya getiren Military Medical Webex'in ana gündemini, Kovid-19 salgınının uluslararası askeri sistemler üzerindeki etkisi, medikal tedarik zincirlerinin son durumu, salgınla mücadele sürecinde ülkelerin askeri medikal ihtiyaçları ve mücadele kapsamında alınan önlemler oluşturuyor. Online fuarın ilk gününde, 16 ülkenin askeri heyetleri, 60 firma ile 104 görüşme gerçekleştirdi.

Virüs savaşlarının dünya gündemine girmesiyle ilgi uyandıran askeri medikal sektörü, Kovid-19'un etkileriyle daha da önem kazanıyor. Türkiye, Kovid-19 sürecini yönetmedeki başarısı, bu dönemde hızlı ve kritik kararlar alarak yerli-milli medikal ve yan ürünleri geliştirmesiyle dünyada adından sıkça söz ettiriyor. Türkiye'nin bu başarısından yola çıkılarak düzenlenen Military Medical Webex Fuarı, online fuarcılığın bir örneği olmanın yanında, dünyanın ilk askeri tıp ürünleri fuarı olma özelliği taşıyor.

Etkinlik, Kosova Savunma Bakanlığı Tıbbi Sorunlar Daire Başkanı Albay Dr. Xhevdet Tahiraj ve Military Medical Web Exhibition Genel Müdürü Hakan Kurt'un konuşmacı olarak katıldığı "Biyo Savunma Tehditleri ve Başarı Öyküleri" oturumuyla başladı.

"Salgınlar sistemleri değiştirdi"

Hakan Kurt, Haçlı Seferleri sırasında birçok askerin veba nedeniyle öldüğünü, büyük can kayıplarına sebep olan kara vebanın tüm Avrupa'da askeri ve siyasi olarak feodal sistemin sonunu getirdiğini söyledi.

50 milyondan fazla insanın ölümüne ve 500 milyon insanın enfekte olmasına yol açan İspanyol gribinin hemen arkasından Dünya Sağlık Örgütünün kurulduğunu hatırlatan Kurt, "Örneklerden anlaşılacağı üzere dünya üzerindeki biyolojik salgınlar askeri ve siyasi sistemlerin kolayca değişmesine neden olur. Savaşlar başlatmış, sistemler değiştirmiş bu salgınlar mevcut yönetim sistemlerinin de değişmesine sebep olmuştur." dedi.

Fuar programı hakkında bilgi veren Kurt, 2 gün boyunca katılımcı firmalar ve askeri heyetler arasında ikili görüşmelerin gerçekleştirileceğinin bildirdi. Kurt, ABD'den Bangladeş'e, Kolombiya'dan Pakistan'a, İngiltere'den Kosova'ya, Bosna'dan Afganistan'a kadar geniş yelpazede bir katılım olduğunu belirterek, firmalar ve heyetler arasındaki görüşmeler sırasında Kovid-19 salgının etkisinin de değerlendirileceğini dile getirdi.

"Görünmez düşmanla mücadele"

Albay Dr. Xhevdet Tahiraj da konuşmasında webinar oturumlarının yeni bilgilere ulaşma ve yeni deneyimleri paylaşma noktasında önem taşıdığını ifade etti. Tahiraj, "Hepimiz görünmez bir düşmanla mücadele etmekteyiz. Başka ülkelerin mücadelelerini dinlemek bu anlamda çok kıymetli." diye konuştu.

Bu noktada ortaya çıkacak kavramsal yaklaşımın benzeri bir durumla nasıl baş edilebileceğine hazırlık açısından önemli olduğunu vurgulayan Tahiraj, salgınla mücadelede başarı olarak addedilen noktaların en başında, teknik anlamda ve yapılan mücadele nezdinde yayılımın azaltılmasının geldiğini söyledi. Tahiraj, "Daha az vaka ve daha az temas için çok büyük çabalar kaydedildi. Vatandaşlar, kurumlar ve bakanlıklar eş güdüm içinde hareket etti." değerlendirmesinde bulundu.

Webex sayesinde bu alandaki teknolojileri ve şirketleri tanıyıp, belirli mekanizmalarla birlikte herhangi bir biyolojik saldırı halinde nasıl savunmaya geçileceğinin kaynaklarının görüleceğini dile getiren Tahiraj, toplantının gelecekteki müdahaleler noktasında çok önemli olduğunu bildirdi.

Tahiraj, Kovid-19'un ortak deneyim olduğuna işaret ederek, herkesin tek bir vücut halinde hareket ettiğini, virüsün yayılımını birlik içinde engellemeye çabaladığını söyledi. Salgına hazırlıklı olmanın önemine değinen Tahiraj, önlemlerin, planlamaların ve önleyici faaliyetlerin birlikte yürütülmesi gerektiğini anlattı.

Ürünlerini sergilemek isteyenler için farklı toplantı ve sergileme paket seçenekleri sunan Military Medical Webex'te, fuarın katılımcı sayısı 1000 kişiyle sınırlandırıldı. Dünyanın birçok ordusunun askeri tedarik ofislerinin yeni nesil askeri medikal satın almalarının ilk kararını bu fuarda vermesi bekleniyor.

Askeri medikal sektör liderleri sanal fuarda buluştu

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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