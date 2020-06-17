Askeri malzemeler, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi'nde sergilenecek
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Askeri malzemeler, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi'nde sergilenecek

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem projelerinden olup yapımı devam eden Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinde, tarihe tanıklık eden askeri malzemeler özel alanlarda sergilenecek.

Askeri malzemeler, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesi'nde sergilenecek
17.06.2020 16:26 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:30

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem projelerinden olup yapımı devam eden Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinde, tarihe tanıklık eden askeri malzemeler özel alanlarda sergilenecek.

Yeşilyurt'un kültürel değerlerini geleceğe taşımak adına farklı temalı müzelerin sayısını artıran Yeşilyurt Belediyesi, Beylerderesi'deki 10 dönümlük alan üzerine kurduğu Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesiyle bölgenin sosyal ve kültürel kimliğine farklı bir değer katmaya hazırlanıyor.

Top, tüfek, ok, yay ve mancınık, müzedeki yerini alacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla kurulan müzede vatan topraklarının korunması ve müdafaa edilmesi sırasında önemli görevlerde değerlendirilen bir adet savaş uçağı ve tank yerini alırken, top, tüfek, ok, yay, obüs ve mancınık gibi savaş aletleri de kısa sürede müzedeki yerini alacak.

Rölyef çalışmaları, şehitlik ve sergi alanları kurulacak

İç ve dış tasarımı, çevre düzenlemesi, yeşil alanları, sosyal donatıları ve aydınlatmalarıyla bölgenin sosyal yaşantısına da ayrı bir canlılık kazandıracak olan müze içerisinde ayrıca kahramanlık destanlarıyla dolu şanlı tarihimizde yaşanan savaşları anlatan rölyef uygulamaları, sergi alanları, Malatyalı şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu sembolik şehitlik alanı, kafeterya, kıl çadırı, mescit ve tuvaletin yanı sıra Beylerderesi ve etrafının dürbünle izlenmesini sağlayacak üç katlı bir kule inşa edilecek.

"Bölgemizde ilk kez Yeşilyurt'ta kurulacak"

Yeşilyurt'un sosyal, sanatsal ve kültürel değerlerini gelecek kuşaklara taşımak adına farklı temalı müzeler kurmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzesinin bölgede ilk kez Yeşilyurt'ta hizmete sunacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

'Beylerderesi Şehir Parkı' projesi çatısı altında hizmete girecek olan 10 dönümlük müze alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, müzeyi ziyaret edenlere farklı duygular yaşatacaklarını ifade etti.

Yeşilyurt'un cazibe merkezi olması adına farklı temalı projeler ve yatırımlarla farkındalık oluşturmaya devam ettiklerini dile getiren Başkan Çınar, "Tarihi dokusu ve kültürel hazineleriyle, doğal güzellikleri ve yöresel yemekleriyle her açıdan özel alanları içerisine alan Yeşilyurt'umuzun var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkarmak adına dikkat çekici projelerimizden bir tanesini daha Yeşilyurt'umuza kazandırmak için açıkçası sabırsızlanıyoruz. Bölgemizde ilk kez Yeşilyurt'ta hizmete sunacağımız yatırımlarından bir tanesi olan Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzemizi bu yılın sonu ya da 2021 yılının ilk aylarında hizmete sunmayı planlıyoruz. Şanlı tarihimizde yaşanan savaşlarda ve alınan güvenlik önlemlerinde kullanılan askeri teçhizatları sergileyeceğimiz müzemizin çok büyük ilgi göreceğine eminim. Kentlerin ve toplumların kültürel değerlerinin geleceğe taşınmasında müzecilik faaliyetlerinin çok büyük önemi vardır. Bizlerde bu tür mekanların sayısını artırıp Yeşilyurt'umuza olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Bölgemizin geleneksel kimliğini ön plana çıkartacak Gastronomi, Kent Belleği ve Tekstil Müzesi gibi dikkat çekici yatırımlarımızın büyük bir kısmını tamamladık, yakında hizmete sunacağız. Bölgemizin sosyal ve ekonomik hayatına büyük kazanımlar sağlayacak olan devasa yatırımlarımızdan 'Beylerderesi Şehir Parkı' projesi çatısı altında hizmete sunacağımız, 10 dönümlük alanı kapsayan Savunma Sanayi ve Savaş Makineleri Açık Hava Müzemiz ile de şanslı tarihimizi bir nevi ziyaret edenlerin hafızalarına kazıyacağız.2018 yılında yapımına başladığımız müzemize ilk olarak bir adet savaş uçağı ve tankımızı kazandırmıştık. Üzerinde büyük bir özenle durduğumuz müzemizin diğer bölümlerinde yer alacak teçhizatlar ve uygulamalar içinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir. Kıl çadırı, sosyal donatıları, yeşil alanları, oturma ve yürüyüş alanlarının yanı sıra aydınlatmalarıyla farklı bir tasarımla hizmete sunacağımız müze alanımıza, top, tüfek, ok, yay, mancınık ve obüs gibi savaş aletlerini de kısa zamanda yerleştireceğiz. Bununla birlikte kahramanlık destanlarının yazıldığı savaşlarımızı anlatan rölyef uygulamaları, şehitlerimizin isimlerinin yazılı olduğu sembolik şehitlik alanı ve sergi alanlarıyla ziyaretçilerimizin şanlı tarihimize yolculuk yapmalarını sağlayacağız. Türk bayraklarıyla süsleyeceğimiz alan içerisinde inşa edeceğimiz üç katlı kulemizde ise Beylerderemizin eşsiz güzelliklerinin dürbünle izlenmesini sağlayacağız. Bölgemizde ilk kez Yeşilyurt'umuza kazandıracağımız, her açıdan özel ve kıymetli bir sanatsal faaliyetimiz olan müzemiz şimdiden Malatya'mıza, Yeşilyurt'umuza ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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