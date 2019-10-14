Askeri konvoy akçakele'den sınıra doğru hareket etti

Suriye ordusu, Mehmetçik'i durdurmak için harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman biteceği hakkında bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'ye silah satmayan NATO ülkelerine gözdağı: Silahları temin edeceğimiz yerler bitmedi
Venezüella'nın Ankara Büyükelçisi Reyes'ten Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı
Milyoner'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince verdiği tepki şaşırttı
Barış Pınarı Harekatı sonrası köşeye sıkışan teröristbaşı Karayılan'dan ABD'ye yardım çağrısı