Askeri konvoy akçakele'den sınıra doğru hareket etti

Askeri konvoy akçakele'den sınıra doğru hareket etti

14.10.2019 01:43
Askeri konvoy akçakele'den sınıra doğru hareket etti
Kaynak: DHA
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