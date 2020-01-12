Askeri karakol bahçesinde yaralı bulunan karaca tedavi edildi
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Askeri karakol bahçesinde yaralı bulunan karaca tedavi edildi

EDİRNE'de, askeri karakolun bahçesinde yaralı bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

12.01.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.01.2020 09:34
Askeri karakol bahçesinde yaralı bulunan karaca tedavi edildi

'de, askeri karakolun bahçesinde yaralı bulunan karaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

'de askeri karakolun bahçesinde askerler, başından yaralanmış karacayı buldu. verilmesi üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şubesi ekipleri, yaralı karacayı teslim aldı. Edirne Belediyesi veterineri tarafından tedavi edilen karaca, daha sonra doğaya bırakıldı.


Kaynak: DHA
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