Askeri kanuna muhalefet suçundan aranan şahıs yakandı

Askeri kanuna muhalefet suçundan aranan şahıs yakandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından askeri kanuna muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

22.08.2019 12:05
Askeri kanuna muhalefet suçundan aranan şahıs yakandı

Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından askeri kanuna muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, İzmir Foça adli makamlarınca askeri ceza kanununa muhalefet suçundan 10 ay hapis cezası ile aranan M.A.S. Ürgüp'te polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.A.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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