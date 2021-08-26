Askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" Milas'ta görüntülendi
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Askeri kamuflaj desenli "mekik kelebeği" Milas'ta görüntülendi

Askeri kamuflaj desenli 'mekik kelebeği' Milas'ta görüntülendi
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii), Muğla'nın Milas ilçesinde görüldü.

Akdeniz ve Ege kıyı şeridinde rastlanan mekik kelebeği (daphnis nerii), Muğla'nın Milas ilçesinde görüldü.

Milas Boğazici Mahallesi'nde Gazeteci-Yazar Ercan Halıcı'ya ait evin bahçesinde görülen iri boy ve renkli, uzun ince kanatlarıyla dikkati çeken mekik kelebeği, en hızlı kanat çırpan, havada asılı durabilen kelebekler olarak biliniyor.

Yalnızca gece uçabildiği belirtilen mekik kelebeği, geniş yapraklı ağaç, süs sarmaşığı, zakkum ve sebze yapraklarıyla besleniyor.

Mekik kelebeğinin bölgede görüntülenmesi bulunduğu yörenin hala nadir özelliklerini ve doğal koşullarını taşıdığının da bir göstergesi olarak niteleniyor. Kelebek, narin yapısıyla da göz kamaştırıyor.

Kanatları yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle bezeli olan mekik kelebeği daha önce de Türkiye'nin bazı bölgelerinde görüldü.

Ercan Halıcı, AA muhabirine, Muğla'nın doğal güzelliklerinin eşsiz olduğunu söyleyerek, "Her ay ayın farklı günleri çok değişik canlı türleri karşımıza çıkıyor. Kamuflaj görünümlü kelebeği eşim limon ağacı yaprağında tesadüfen görmüş. Çok şaşırdık. Komando giyimli kelebek yakıştırması yaptık. İnternette araştırınca çok nadir görüldüğünü en son 3 yıl önce buraya çok yakın olan Güvercinlik'te fotoğraflandığını fark ettik. Ülkemiz gerçekten bir cennet. Doğayı koruyalım, güzelliklerimizin kıymetini bilelim." ifadelerini kullandı.

Halıcı, zarar vermemek için dokunmadıkları kelebeğin bir süre sonra uçarak gözden uzaklaştığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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