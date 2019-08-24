Askeri helikopterler 17 kişiyi kurtardı
Samsun'un Terme ilçesinde selde mahsur kalan 17 vatandaş, askeri helikopterle sel bölgesinden kurtarıldı.
Samsun'un Terme ilçesinde selde mahsur kalan 17 vatandaş, askeri helikopterle sel bölgesinden kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "23-24 Ağustos 2014 tarihlerinde Samsun'un Terme ilçesini etkileyen sağanak yağışlar sonrası meydana gelen su taşkınları sonucunda mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmak maksadıyla görevlendirilen Silahlı Kuvvetlerimize ait arama kurtarma helikopteri ile 17 vatandaşımız kurtarılarak bölgeden tahliye edilmiştir" denildi. - SAMSUN