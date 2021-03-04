Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları
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Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

04.03.2021 20:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 20:45
Askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajları

Bakanlar Lütfi Elvan, Adil Karaismailoğlu, Bekir Pakdemirli ve Ruhsar Pekcan, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

Bakanlar Lütfi Elvan, Adil Karaismailoğlu, Bekir Pakdemirli ve Ruhsar Pekcan, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, paylaşımında, "Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kahraman şehitlerimizin kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize de Rabbim tez zamanda şifa versin. Milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bingöl'den Tatvan'a giden askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Yüreğimiz yandı, acımız çok büyük. Aziz milletimizin başı sağ olsun." mesajını yayımladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, mesajında "Başımız sağ olsun. Acımız çok büyük. Bitlis'te helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de paylaşımında, "Bingöl'den Tatvan'a giderken elim bir helikopter kazası sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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