Askeri Helikopterin Düşmesi Sonucu Şehit Olan Pilot Albay Şaylan'ın Evi
- Şehit Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan'ın evinden görüntü Şehidin evinin önünde kurulan taziye çadırı Şehidin evine asılan Türk Bayrağı ANKARA - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde helikopter kazasında şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan'ın Anıttepe'deki...
- Şehit Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan'ın evinden görüntü
Şehidin evinin önünde kurulan taziye çadırı
Şehidin evine asılan Türk Bayrağı ANKARA - İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde helikopter kazasında şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan'ın Anıttepe'deki evinin bulunduğu apartmana ve çevredeki binalara Türk bayrakları asıldı.