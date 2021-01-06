Askeri helikopterin aydınlatma direğine çarptığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarpmış ve çarpmanın etkisiyle helikopterde hasar oluşmuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarpmış ve çarpmanın etkisiyle helikopterde hasar oluşmuştu. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde helikopterin çarpmanın etkisiyle kendi etrafında dönmeye başladığı ve kısa süre sonra durduğu görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı