Askeri helikopterin aydınlatma direğine çarptığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü
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Askeri helikopterin aydınlatma direğine çarptığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

06.01.2021 11:46 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:51

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarpmış ve çarpmanın etkisiyle helikopterde hasar oluşmuştu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık apronundaki bir jandarma helikopteri park pozisyonuna geçmek isterken, kuyruk kısmı aydınlatma direğine çarpmış ve çarpmanın etkisiyle helikopterde hasar oluşmuştu. Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde helikopterin çarpmanın etkisiyle kendi etrafında dönmeye başladığı ve kısa süre sonra durduğu görülüyor.

Askeri helikopterin aydınlatma direğine çarptığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü
Askeri helikopterin aydınlatma direğine çarptığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü
Askeri helikopterin aydınlatma direğine çarptığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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