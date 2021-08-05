ASKERİ HELİKOPTER GÖREV ALDI
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ASKERİ HELİKOPTER GÖREV ALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi yakınlarında 4 gündür yoğunlaşan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yoğun müdahele başlatıldı.

Manavgat'ın Kızıldağ Mahallesi yakınlarında 4 gündür yoğunlaşan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan yoğun müdahele başlatıldı. Ormana ait yangın söndürme helikopterlerine askeri helikopterler de eşlik etti. Altına suyu taşıması için bambi monte edilen askeri helikopterlerin yangında ilk kez görev aldığı görüldü. Vatandaşlar, su atışı yapan pilotları alkışlayarak selamladı. Bölgede söndürülen fakat soğutma çalışmalarının devam ettiği noktalarda ise Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar devreye girdi. Bölgede ormancılar tarafından farklı noktalara sirayet etmemesi için tampon bölge açma çalışmaları yapılıyor. Hizar motorlarıyla kesilen ağaçlar, alevlerin olduğu yöne doğru devrilerek ateşin önü kesilmeye çalışılıyor.

ASKERİ HELİKOPTER GÖREV ALDI
ASKERİ HELİKOPTER GÖREV ALDI
ASKERİ HELİKOPTER GÖREV ALDI
ASKERİ HELİKOPTER GÖREV ALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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