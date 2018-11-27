Askeri Helikopter Fenalaşan Hasta İçin Havalandı
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Askeri Helikopter Fenalaşan Hasta İçin Havalandı

Gökçeada'da tedavi görürken fenalaşan bir kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen helikopterle Çanakkale'deki hastaneye sevk edildi.

Askeri Helikopter Fenalaşan Hasta İçin Havalandı

Gökçeada'da tedavi görürken fenalaşan bir kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen helikopterle Çanakkale'deki hastaneye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'da kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören bir vatandaş fenalaştı.

Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter ile hastanın, Çanakkale'deki hastaneye sevki sağlandı.

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