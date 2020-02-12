Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı
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Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı

Van'ın Çatak ilçesinde diyaliz hastası kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

12.02.2020 13:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:30
Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı

'ın ilçesinde diyaliz hastası kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Merkez Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Korulu Mahallesi Sığırcık mezrasının yolu çığ nedeniyle kapandı.

Bu nedenle, diyalize girmesi gereken Nimet Puli'yi hastaneye götüremeyen yakınları, jandarma ekiplerinden yardım istedi.

Ailenin talebi üzerine Puli için Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter görevlendirildi.

Sabah mezradan alınarak Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı helikopter pistine getirilen Puli, burada bekletilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Çatak Devlet Hastanesine götürüldü.

Puli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Askeri helikopter, diyaliz hastası kadın için havalandı
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