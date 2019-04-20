Askeri Güç Sıralamasında ABD İlk Sırada; Türkiye Genelde Dokuzuncu, Hava Gücünde Onuncu

Son günlerde Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alınması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye teslim etmemekle tehdit ettiği F-35 savaş jetleri hava üstünlüğünün ülkelerin savunma kapasitelerindeki etkisini bir kere daha gündeme getirdi.

İlk defa Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan, ahşap iskelet üzerine branda çekilerek yapılan ve tek pervaneli olan uçaklar günümüzde ateş gücü ve elektronik donanımı ile adeta uçan karargah haline geldi. Euronews.com'da Görüntüle