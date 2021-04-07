Askeri gösteri uçağı düştü (3)
Anadolu Ajansı / Basir Gülüm - Haberler | Güncel
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.
Konya'nın merkez Karatay ilçesinde askeri gösteri uçağı düştü.
Alınan bilgiye göre, Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş alana uçak düştüğü ihbarı üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye gönderildi.
Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik tedbiri aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının saat 14.15'te Konya'da düştüğünü açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm