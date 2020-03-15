Askeri gemi ziyaretine 'korona virüsü' engeli Samsun'da 16-19 Mart tarihleri arasında ziyarete açılması düşünülen TCG Fatih (F-242) Fırkateyni'nin ziyareti, korona virüsü önlemleri kapsamında iptal edildi.

Samsun'da 16-19 Mart tarihleri arasında ziyarete açılması düşünülen TCG Fatih (F-242) Fırkateyni'nin ziyareti, korona virüsü önlemleri kapsamında iptal edildi.



Korona virüsü ile mücadele kapsamında birçok önlem alınıyor. Türkiye'deki spor faaliyetleri seyircisiz olarak oynanırken, okullar ise tatil edildi. Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında Samsun'da ziyaret edilecek olan TCG Fatih (F-242) Fırkateyni'nin ziyareti de 'korona virüsü' önlemleri kapsamında iptal edildi.



Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"TCG Fatih (F-242) Fırkateyni'nin Karadeniz Uyum Harekatı kapsamında 16-19 Mart 2020 tarihleri arasında Samsun liman ziyareti yapacağı ve halkın ziyaretine açılacağı bildirilmişti. Trabzon Deniz Komutanlığından alınan 13 Mart 2020 tarihli yazıda, geminin, Samsun liman ziyaretleri süresince korona virüsü (COVID-19) önlemleri kapsamında anılan tarihlerde geminin halkın ziyaretine açılması faaliyetinin iptal edildiği belirtilmiştir." - SAMSUN

Kaynak: İHA