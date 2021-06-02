Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor
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Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor

Askeri ceza alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor
Anadolu Ajansı / Alper Atalay - Haberler | Politika

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Milli savunma hizmetini yerine getirecek güçlü ordular için askeri disiplin olmazsa olmaz unsurlardan birisidir.

AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, "Milli savunma hizmetini yerine getirecek güçlü ordular için askeri disiplin olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Askeri disiplini sağlama zorunluluğu, genel ceza hukuku ve usul kurallarının yanı sıra ordulara özgü kurallara da ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur." dedi.

Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplanarak, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

Teklifin ilk imzacısı olarak komisyona bilgi veren AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, milletin Peygamber Ocağı mesafesinde gördüğü Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), hukukun üstünlüğünü esas alarak sürekli değişen risk ve tehditler karşısında ülkenin bağımsızlığını korumak, kutsal vatan topraklarının, mavi vatanın, semaların ve vatandaşların güvenliğini sağlamak, karada, denizde ve havada Türkiye'nin hak, menfaat, alakalarını korumak ve aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için her türlü gayreti gösterdiğini söyledi.

TSK'nın dünyanın en güçlü orduları arasında yer aldığını dile getiren Kırcalı, şunları kaydetti:

"Milli savunma hizmetini yerine getirecek güçlü ordular için askeri disiplin olmazsa olmaz unsurlardan birisidir. Askeri disiplini sağlama zorunluluğu, genel ceza hukuku ve usul kurallarının yanı sıra ordulara özgü kurallara da ihtiyaç duyulmasına sebep olmuştur. Özellikle askeri ceza kanunlarında düzenlenen suçlar, muharebe alanlarında elde edilen tecrübeler dikkate alınarak kanun hükmü haline getirilmiştir. Ordunun düzeni, işlenen bir suç nedeniyle ihlal edildiğinde düzen ve disiplin süratle ve adaletli bir şekilde yeniden tesis edilmelidir. Bu süreçte askerlik müessesesinin kendisine has yapısı ve özelliğiyle birlikte askerlik hizmetinin gerekleri de göz önünde bulundurulmalıdır."

Kırcalı'nın yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vermesinin ardından milletvekilleri teklifin tümü üzerindeki görüşlerini aktarmaya başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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