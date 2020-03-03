Askeri casusluk kumpası savcısı Kılınç'ın FETÖ'den 15 yıla kadar hapsi istendi

03.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:55

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında hakkında dava açılan İzmir'deki "askeri casusluk kumpası" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.



FETÖ'nün İzmir'deki askeri casusluk kumpası davasının savcısı Zafer Kılınç, eşi ve çocuklarıyla birlikte Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne İpsala'da yakalanmıştı. FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Kılınç hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılmıştı. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanık Kılınç ve avukatı katıldı. Mahkeme başkanının, dava dosyasına gelen evrakları okumasının ardından söz alan duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Kılınç'ın FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığını, örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından firar ettiğini belirtti. Sanığın, örgütün gaybubet evlerinde saklandığını ifade eden savcı, Mustafa Bilgili ile Halil İbrahim Kütük'ün kaldıkları evde Kılınç'ın parmak izinin bulunduğunu kaydetti.



Yargılama aşamasında sanığın FETÖ mensubu olduğunun anlaşıldığını vurgulayan savcı, Kılınç'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık Kılınç ve avukatı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatına savunma için ek süre verilmesine hükmetti. Kılınç'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi. - ANKARA

Kaynak: İHA