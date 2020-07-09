- Askeri casusluk kumpas davasında karar açıklandı - İzmir'de,askericasusluksoruşturmasındaki...
- Askeri casusluk kumpas davasında karar açıklandı - İzmir'de,askericasusluksoruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davadakarar açıklandı.
09.07.2020 16:47 | Son Güncelleme: 09.07.2020 16:52
- Askeri casusluk kumpas davasında karar açıklandı
- İzmir'de,askericasusluksoruşturmasındaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davadakarar açıklandı. Davada 61 sanığa 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
Kaynak: İHA