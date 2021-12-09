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Son dakika haberleri: Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının yurt dışı yasağı kaldırıldı

Son dakika haberleri: Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının yurt dışı yasağı kaldırıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Edirne'de Yunanistan'a sınır askeri yasak bölgede yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılan Yunan polisi ve kız arkadaşının, yasağı kaldırıldı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de Yunanistan'a sınır askeri yasak bölgede yakalanan ve çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararıyla serbest bırakılan Yunan polisi ve kız arkadaşının, yasağı kaldırıldı.

Edirne'nin Doyran köyünde askeri yasak bölgede Yunanistan sınırında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan Yunanistan'ın Dedeağaç Emniyet Müdürlüğünde görev yapan trafik polisi Valasoudis Manolis ve kız arkadaşı Aheni Aohna, yasak kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesini değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, yurt dışı çıkış yasağının ayrı ayrı 25 bin lira güvence bedeli yatırmak kaydıyla kaldırılmasına karar verdi.

Yunan polis ile kız arkadaşı navigasyon mağduru olduklarını anlatmıştı.

(Şener Urfa - Mehmet Basmacı/İHA)

Son dakika haberleri: Askeri bölgede yakalanan Yunan polis ile kız arkadaşının yurt dışı yasağı kaldırıldı

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