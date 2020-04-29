Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede (1) - İZMİR
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede (1) - İZMİR

Ege Ordusu Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede (1) - İZMİR
29.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:34

Ege Ordusu Komutanlığının İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Ulaştırma ve Terminal Birlik Komutanlığında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Komutanlıktaki koğuşlar, dinlenme tesisleri, yemekhane, çamaşırhane ve nizamiyede Kovid-19'a karşı önlemler alındı.

Kovid-19 önlemleri eğitim faaliyetleri sırasında da üst düzeye çıkarılıyor.

Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenlenip ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilirken, lavabo ve tuvaletler de sosyal mesafe gözetilerek birer boşluk bırakılarak kullanılıyor.

Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor. Kantinde el dezenfektanı, kolonya ve su gibi kişisel temizlik malzemeleri sürekli bulunduruluyor.

Personelin yoğun kullandığı alanlar çamaşır suyuyla hazırlanmış dezenfektanla sık sık silinip havalandırılıyor.

Mehmetçik'e ayrılan gazino, yemekhane, koğuş gibi her bina ve tesisin girişinde botların temizliği için dezenfektan havuzları bulunuyor.

Askeri ve personel araçları her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

Eğitimlerde görev alan personel sayısı da tedbirler kapsamında azaltıldı. Personelin istirahat zamanlarında bol su içmeleri ve toplu halde bulunmamaları konusunda da takipleri yapılıyor.

Askerlerin gruplar halinde yemekhaneye girmeleri ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde her masada bir kişi oturmaları sağlanıyor.

Birliğe giriş ve çıkışlar da sıkı denetlenirken özellikle muvazzaf personel ve aileleri zorunlu haller dışında evin dışına çıkarılmıyor.

Kışlaya ziyaretçi kabulü durdurulurken personelin girişi sırasında nizamiyede görevli asker tarafından ateş ölçümü ve kontrolü yapılarak içeri alımlar sağlanıyor.

"Personelin kendi doktoru olması bilincini yerleştirdik"

Salgınla Mücadele Kurulu Başkanı Ulaştırma Binbaşı Tarık Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin canlı dinamik yapısı nedeniyle burada Kovid-19 tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Ulaştırma Terminal Birlik Komutanlığında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Kılıç, şunları kaydetti:

"Koğuşlar bölgesinde erbaş ve erlerin salgından korunması maksadıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak koğuş yatma planlarımızı revize ettik. Personelin kullanmış olduğu yerleri sıklıkla temizliyoruz. Ayrıca Mehmetçiklerimizin kullandığı tesisleri giriş ve çıkışlarda hijyen tedbirlerini etkin olarak kullanıyoruz. TSK'de devam eden eğitim faaliyetlerinde küçük gruplar halinde, istasyon halinde uygulamalı olarak eğitimlerimizi aksatmadan icra ediyoruz."

Mehmetçik'in yaşam alanlarında ve lojmanlar bölgesinde de giriş çıkışlarda aktif olarak tedbirleri uyguladıklarına dikkati çeken Kılıç, salgından korunmak için emredilen tüm hususlara harfiyen riayet ettiklerini vurguladı.

Tüm personelin maske takma konusunda hassas davrandığını belirten Kılıç, tüm birimlerde hijyeni sağlamak maksatlı dezenfektan noktaları oluşturduklarını anlattı.

Binalara girişlerde ızgaralar tesis edilerek personelin hijyenik koşullarda bina ve tesislere girip çıkmalarını sağladıklarını aktaran Kılıç, "Tüm personelin kendi doktoru olması bilincini yerleştirdik. Yaşanan bu süreçte tedbir al, sosyal mesafeni koru, birliğinde kal prensibini uyguluyoruz." diye konuştu.

Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede (1) - İZMİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Türkiye'nin 'Koronafobi Haritası' çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
Canlı yayında Erdoğan'la ilgili soruya cevap vermeyen Akşener, kahkaha attı
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
İş insanından örnek davranış: Korona nedeniyle 1.447 kiracısından kira almıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde yapılan ankete katılanların yüzde 63'ü yaz tatili yapmayı planlamıyor
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
Son Dakika: Mayıs ayı işsizlik maaşları ödenmeye başladı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı, Vietnam Savaşı'ndaki kayıp sayısını geride bıraktı
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Moody's: Türkiye 2020'de yüzde 5 daralacak, 2021'de ise yüzde 3,5 büyüyecek
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Tıbbi ekipman sıkıntısı çeken Alman doktorlar, durumu çıplak pozlarla protesto ediyor
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Peru'da cezaevinde koronavirüs isyanı: 9 ölü
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Fenerbahçe Nijmegen'e, Ferdi Kadıoğlu için son ödemesini 11 ay sonra yaptı
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Cezaevinden emniyete mektup yazan mahkum, çocukları için dondurma istedi
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı
Güney Kore'deki bir şantiyede yangın çıktı: 25 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında 'zeytin fidanı' kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Manisa'da husumetli iki aile arasında "zeytin fidanı" kavgası: 1 ölü 9 yaralı
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da son 3 yıla göre ölüm oranı yüzde 30-35 daha fazla
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımı ABD'ye ulaştı! İşte kalem kalem gönderilen malzemeler
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Balkondan düşen 3 yaşındaki Esra, yaşama tutunamadı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e 'Come to Beşiktaş' çağrısı
Domagoj Vida'dan Luka Modric'e "Come to Beşiktaş" çağrısı
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 29 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Sağlık sistemimiz ikinci dalgaya hazır mı? Bilim Kurulu üyesinden merak edilen soruya yanıt
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu hurda satışı yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Berat Albayrak Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Hande Yener Bülent Ersoy Hatice Çarpar Murat Dalkılıç
Spor Podolski Mesut Özil Lionel Messi Bülent Uygun Lukas Podolski
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: Askeri birlikte koronavirüs tedbirleri üst seviyede (1) - İZMİR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 14:54:12. #1.14#
title