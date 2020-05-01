Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor
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Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor

Askeri birliklerdeki Kovid-19 tedbirleri sürüyor
01.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 18:28

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, askeri birliklerde ortak kullanım alanlarının dezenfekte edildiğini, koğuşların sıkça havalandırıldığını ve personelin ateşinin düzenli olarak ölçüldüğünü bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, birliklerdeki Kovid-19 tedbirlerine ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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