Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.

Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor. Kaynak: Dunya.com