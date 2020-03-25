Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor - Haberler
Acil Servis, Koronavirüs, Güncel

Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor

Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.

25.03.2020 10:56 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:56
Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor

Vatani görevlerini yapmak üzere birliklerine teslim olan acemi erler, otogarlara gelişlerinden üniformalarını giydikleri ana kadar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında çok sayıda kontrolden geçiriliyor.

Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına askerlik şubelerinden sevk edilen acemi erler, otogar ve havaalanında görevlendirilen, dezenfeksiyonu yapılmış hizmet aracıyla rütbeli personel tarafından karşılanıyor.

Otogar ve havaalanında ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayeleri alınan acemi erlerden problemli durumu belirlenenler, 112 Acil Servis vasıtasıyla ilgili sağlık kuruluşuna sevk ediliyor.

İlk etapta hastalık tespit edilmeyen acemi erler ise dezenfekte edilmiş hizmet araçlarına sosyal mesafe dikkate alınarak bindiriliyor.

Komutanlık nizamiyesine getirilen acemi erlerin, buradaki personel tarafından tekrar ateş ölçümü, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi alınıyor.

Problemli durumu belirlenen erler, 112 Acil Servis vasıtasıyla sağlık kuruluşuna gönderiliyor. Herhangi problem tespit edilmeyen erler ise nizamiyeden Kayıt Kabul Merkezine gönderiliyor.

Merkezde acemi erler arasında en az 2 metre olacak şekilde sosyal mesafe korunarak kayıt işlemlerine başlanıyor.

El yıkanırken de sosyal mesafeye dikkat ediliyor

Yeniden sağlık kontrolünden geçirilen erlere, "Koronovirüse Karşı Alınacak Tedbirler İstasyonu"nda rütbeli personel tarafından bilgilendirme yapılıyor.

Görevli personel, yemekten önce acemi erlere, ellerin nasıl yıkanacağını anlatıyor. El yıkanırken de sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Yemekhanelerde masaların araları birer metre açılıyor. Acemi erler, her masada bir kişi olacak şekilde yemek yiyor.

"Emanetinizin sadık bekçileriyiz"

Tırtıllı Araç Sürücü Er Eğitim Tabur Komutanı Yarbay Taner Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir evladın ne kadar zorlukla yetiştirildiğini bildiklerini belirterek, "Nizamiyeden girdikleri andan itibaren evlatlarınız bizim de evladımız olmuştur. İçiniz de gönlünüz de rahat olsun. Emanetinizin sadık bekçileriyiz." dedi.

İstanbul'dan gelen er Nihat Dağlar, askerliğe geldikleri andan itibaren kendilerine koronavirüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarının sık sık hatırlatıldığını ifade etti. Dağlar, ailesine de evde kalmaları gerektiği uyarısında bulundu.

Konya'dan gelen er Ali İhsan Çelebi ise hijyen kurallarına dikkat ettiklerini, ellerini sık sık yıkadıklarını, her yerde sosyal mesafe kuralına uyduklarını belirterek, "Aileme buradan çok selam söylüyorum. Bizi merak etmesinler. Biz iyiyiz ama siz de evde kalın." ifadelerini kullandı.

Eskişehir'den er Feyyaz Çallı da birliklerine geldikleri andan itibaren kendilerine titiz davranıldığını kaydetti.

Koronavirüse karşı yapılması gerekenlerin anlatıldığını dile getiren Çallı, ailesine "Biz burada iyiyiz. Siz evde kalın." şeklinde seslendi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı 'Helal olsun' dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
İstanbul'da 'Evde kal' çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe Haberler
İstanbul'da "Evde kal" çağrılarının dikkate alınmadığı 6 ilçe
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor Haberler
Bağışıklık sistemi için birebir! Kilosu 150 liradan satılıyor
Bu cihazlar virüs saçıyor! Temizliği alkol oranı yüksek bezle yapılmalı Haberler
Bu cihazlar virüs saçıyor! Temizliği alkol oranı yüksek bezle yapılmalı
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
Son dakika: Bu ürünlerin yerli üretiminde işletme başına 6 milyon TL destek verilecek
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
İran'da ordu, koronavirüs hastaları için 2 bin yataklı hastane kurdu
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
Salgının bitişi için tarih veren Pentagon korkuttu: Yaz ortasına kadar sürebilir
'Koronavirüs taşıyorum' deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
"Koronavirüs taşıyorum" deyip polisin üzerine öksüren genç, gözaltına alındı
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca ve Milli Eğitim Bakanı Selçuk saat 19.15'te ortak açıklama yapacak
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
En düşük emekli maaşı bin 500 TL'ye yükseltildi
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Akaryakıt istasyonlarının marketleri 21.00'den sonra açık olacak
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Azerbaycan, ilk koronavirüs vakalarını Türkiye'nin aracılığıyla elde ettiği testlerle tespit etti
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
Salgından etkilenen esnafın kredi borçları, işçi çıkarmamaları şartıyla 3 ay ertelenecek
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan '1 numaralı hasta' ilk kez konuştu
İtalya'da virüsü yenip sağlığına kavuşan "1 numaralı hasta" ilk kez konuştu
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu
Doktor çiftin çocuklarıyla olan görüşmesi, sosyal medyada gündem oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
İstanbul'da 24 sağlık çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Türkiye'ye dönmek isteyen öğrencilerin tahliye işlemleri tamamlandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşu iptal edilenlere yeni haklar tanındı
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Dünya genelinde koronavirüsten hayatını kaybeden Türklerin sayısı 70'e yükseldi
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği şartları kolaylaştı
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Meteoroloji, 4 il için toz taşınımı uyarısında bulundu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Seyit Torun Cahit Özkan İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Seda Akgül Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Falcao Falcao Tamer Tuna Ersun Yanal Abdülkadir Ömür
Daha Fazla Türk Polis Beşiktaş Açıklama
Şu an buradasınız: Askeri birliklerde sıkı koronavirüs tedbirleri alınıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 11:05:35. #1.15#
title