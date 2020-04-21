Askeri birliklerde koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyuluyor
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Koronavirüs, Tekirdağ, Çorlu, Güncel

Askeri birliklerde koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyuluyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı askeri personel ve erlerin korunması, salgının yayılmaması için alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

21.04.2020 15:10 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:16
Askeri birliklerde koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyuluyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı askeri personel ve erlerin korunması, salgının yayılmaması için alınan tedbirler titizlikle uygulanıyor.

Vatani görevlerini yapmak üzere Tekirdağ'daki birliklerine gelen erler, koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollerden geçiriliyor.

Sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarılan erlerin vücut ısıları, termal kameralarla ölçülüyor.

Komutanlık nizamiyesine getirilen erlerin tekrar ateş ölçümü yapılıyor, sağlık öyküsü ve yurt dışı hikayesi kaydediliyor.

Her hangi bir belirti tespit edilmeyen erlerin kışlaya kabul işlemleri yapılıyor.

Yeni gelen erler 21 günlük geçici gözlem yerinde misafir edildikten sonra, diğer askerlerin arasına katılabiliyor.

Koğuşlarda ranzalar arasındaki mesafe düzenleniyor, ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor.

Görevli personel, yemekten önce acemi erlere ellerin nasıl yıkanacağını anlatıyor. El yıkanırken de sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Nöbet kulelerinde de bir er kulede, diğer er ise alt tarafta duruyor. Kulede nöbet tutan askerler maske takıyor.

Tedbirler kapsamında silah bakımları da görevli komutan ve 2 er tarafından maske ve eldiven takılarak yapılıyor.

Gazino ve kantinde de masalara sosyal mesafe kurallarına uyularak oturuluyor.

Askeri araçlar ve personel araçları da her kullanımdan önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

Eğitimlerde görev alan personel sayısı da tedbirler kapsamında azaltıldı. Zırhlı askeri araçlar personel kapasiteleri azaltılarak eğitimlerine devam ediyor.

Er Osman Al, gazetecilere yaptığı açıklamada, birliklerinde koronavirüs tedbirlerinin titizlikle uygulandığını söyledi.

Birlikteki herkesin tedbirlere uyduğunu anlatan Al, şöyle konuştu:

"Koronavirüs ülkemizde görülmeye başlamadan birliğimizde gerekli tedbirler alındı. Salgının birliğimize gelmemesi için günlük ve hafta sonu izinlerimiz kaldırıldı. Burada kişisel temizliğimize dikkat ediyoruz ve her fırsatta ellerimizi yıkıyoruz. Kişisel eşyalarımızı birbirimizle paylaşmıyoruz. Gazino, koğuş ve yemekhaneleri sık sık havalandırıyoruz. Bu alanlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz."

Askeri birliklerde koronavirüs tedbirlerine titizlikle uyuluyor

Kaynak: AA

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