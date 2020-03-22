Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri uygulanmaya devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
22.03.2020 17:30 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birliklerdeki koğuşların sıkça havalandırıldığı, Mehmetçiklerin ateşinin de takip edildiği belirtildi.
Açıklamada, ortak kullanım alanlarının da detaylı şekilde dezenfekte edilmeye devam edildiği kaydedildi.
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Kaynak: AA