Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti
Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket ettiKİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
08.10.2019 00:49
Askeri birlikler Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti
KİLİS - Komando birlikleri ile mayına dayanıklı kirpiler, Kilis üzerinden Suriye'deki üs bölgelerine hareket etti.
Hatay istikametinden gelen askeri konvoy, Kilis'in Elbeyli ilçesi üzerinden Suriye'ye geçiş yaptı. Komandoların Membiç sınırındaki El Bab'da konuşlanacağı bildirildi.
Kaynak: İHA