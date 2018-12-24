Askeri birlikler Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine sevk edildi

KİLİS - Kilis üzerinden, Menbiç ile Tel Rıfat bölgesine, komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı kirpiler ile askeri birlikler sevk edildi.

Bolu 2'inci Komando Tugay'ın bağlı uzman çavuş, subay ve astsubaylardan oluşan komando birliği ile Komandoların yanında mühimmat ve askeri araçlar,, kariyer, zırhlı personel taşıyıcı, mayına dayanıklı kirpiler ile birlikte Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine hareket etti.

Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA