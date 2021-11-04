Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, Afyonkarahisar'da toprağa verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, Afyonkarahisar'da toprağa verildi

AA / Mustafa Bayer - Haberler | Güncel
Askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden asker, Afyonkarahisar'da toprağa verildi

Mersin'deki askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hava Er Önder Erengöl, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

MERSİN (AA) - Mersin'deki askeri birliğinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Hava Er Önder Erengöl, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

Erengöl'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri bir törenle Paşa Cami avlusuna getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Erengöl'ün naaşı, Bayrattepe Mezarlığında bulunan aile kabristanlığına götürülerek defnedildi.

Törene, ailesi ve sevenleri ile Afyonkarahisar Hava Meydan Komutanı Albay Özgür Büyüköztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Yümnü, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesi Başkanı İsmail Kumartaşlı katıldı.???????

AA / Mustafa Bayer - Son Dakika Haberleri
Dillerde pelesenk olan 'Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni' türküsü öksüz kaldı

Dillerde pelesenk olan "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı

 Türk bilim insanları 2 yeni deniz canlısı keşfetti! 'Sinop' ve 'Türk' isimlerini verdiler

Türk bilim insanları 2 yeni deniz canlısı keşfetti! "Sinop" ve "Türk" isimlerini verdiler

 Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı

Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title