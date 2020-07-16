Askeri birliğe yangın eğitimi
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Askeri birliğe yangın eğitimi

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, her yıl düzenlenen yangın koordinasyon toplantısı kararları kapsamında askeri birliğe yangın eğitimi verildiği bildirildi.

Askeri birliğe yangın eğitimi
16.07.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:10

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce, her yıl düzenlenen yangın koordinasyon toplantısı kararları kapsamında askeri birliğe yangın eğitimi verildiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, her yıl yangın sezonu öncesinde gerçekleştirilen eğitim, bu yıl Covid-19 salgınından dolayı temmuz ayında yapıldı. Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Mühendisi İsmet Altun tarafından askeri personele verilen eğitim, Güney Deniz Saha Komutanlığında gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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