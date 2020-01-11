Askeri birliğe sığınmıştı, doğaya bırakıldı
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Askeri birliğe sığınmıştı, doğaya bırakıldı

Edirne'de yaralı bir şekilde askeriyeye sığınan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

11.01.2020 20:11 | Son Güncelleme: 11.01.2020 20:21
Askeri birliğe sığınmıştı, doğaya bırakıldı

'de yaralı bir şekilde askeriyeye sığınan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salındı.


Kent merkezinde bulunan askeri birliğe yaralı halde gelen Karaca'yı gören askerler Edirne yetkilerine verdi. Yaralı karaca, Edirne Belediyesi Veterinerleri ve Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince koruma altına alındı. Boynuz ve baş kısmında bulunan yaralarının tedavi edilmesinin ardından karaca, doğaya bırakıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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