Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama: 3 Asker Yaralı
Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 asker yaralıERZİNCAN - Erzincan da askeri aracın geçişi sırasında yol tuzaklanan EYP infilak ettirildi.
Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 asker yaralı
ERZİNCAN - Erzincan da askeri aracın geçişi sırasında yol tuzaklanan EYP infilak ettirildi. Patlamada 3 asker yaralandı.
Erzincan'ın Üzümlü Avcılar köyü mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. Meydana gelen patlamada 3 asker hafif yaralandı. Yaralanan askerler Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.