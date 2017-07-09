Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 3 asker yaralı



ERZİNCAN - Erzincan da askeri aracın geçişi sırasında yol tuzaklanan EYP infilak ettirildi. Patlamada 3 asker yaralandı.

Erzincan'ın Üzümlü Avcılar köyü mevkiinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan EYP uzaktan kumanda ile patlatıldı. Meydana gelen patlamada 3 asker hafif yaralandı. Yaralanan askerler Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.