Askeri aracın devrildiği kazada ölen 2 kardeş, toprağa verildi

KARS'ın Kağızman ilçesinde keşiften dönen askeri aracın şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren Gülcihan Bozyel ile kardeşi Eyüp Bozyel toprağa verildi.

KARS'ın Kağızman ilçesinde keşiften dönen askeri aracın şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren Gülcihan Bozyel ile kardeşi Eyüp Bozyel toprağa verildi.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde meydana geldi. İçerisinde 3 sivil ve 2 askerin bulunduğu askeri araç, keşif dönüşü sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, arsa sahibi Gülçin Bozyel, kardeşi Eyüp Bozyel, nişanlısı Avukat Metin Avunca ile Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk yaşamını yitirdi. Yaralanan uzman çavuş ise hastanede tedaviye alındı.Hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel ile ablası Gülcihan Bozyel'in cenazeleri bugün öğlende kent merkezindeki İstasyon Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bedir Altunok