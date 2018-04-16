Askeri Araç Yüklü Rus Gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

RUS Donanması'na ait, askeri araç yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı askeri gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden, Çanakkale Boğazı'na bu sabah saat 09.00 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı askeri gemi, saat 10.45'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan gemiye, Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus askeri geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti.

Rus gemisi ilk olarak Ege Denizi'ne açılacak. Ardından da Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edecek. - Çanakkkale