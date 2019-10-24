Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var
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Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

Askeri araç kaza yaptı, yaralılar varVAN - Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

24.10.2019 21:47

Askeri araç kaza yaptı, yaralılar var

VAN - Van'da askeri aracın kaza yapması sonucu çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Van-Erciş karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Erciş yönünden Van istikametine gelmekte olan midibüs, bilinmeyen bir sebepten dolayı kaza yaptı. Kazada araçta bulunan çok sayıda asker yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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