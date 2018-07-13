Askeri Araç ile Otomobil Çarpıştı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde askeri araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Tosya-Kastamonu yol güzergahında denetim yapan jandarma görevlilerini taşıyan askeri araç, Ekincik köyü mevkiinde karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

(Sedat Ağacıkoğlu/İHA)